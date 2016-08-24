16:21 24 августа | ФОРМУЛА-1

"Феррари" планирует обновить болид к "Гран-при Бельгии"

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"Феррари" планирует привезти обновленные двигатели уже на ближайший "Гран-при Бельгии". Как сообщает Speed Week, итальянская команда пытается за счет улучшения свойств мотора ликвидировать отставание в темпе развития машины от "Ред Булла" и "Мерседеса". Глава "Феррари" Маурицио Арривабене отметил при этом, что двигатель далеко не самая слабая часть машины.

– У нас два основных недостатка: аэродинамика и сцепление с дорогой, – подчеркнул Арривабене. – Попытаемся переломить ситуацию уже в ближайших гонках. "Феррари" под моим руководством не будет сдаваться. Мы уже готовимся к следующему сезону, но сосредоточены и на этом.

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