Фернандо Алонсо: "Трасса в Монако – одна из самых сложных в чемпионате"

Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо рассказал, почему трасса в Монако считается одной из самых сложных в "Формуле-1". По словам испанца, здесь гонщикам требуется применять все их мастерство.

- Приятно вернуться в Монако, ведь в прошлом году я пропустил этот этап, - цитирует официальный сайт "Макларена" Алонсо. - Мне понравился опыт участия в Indy 500, но городская трасса в Монако – по-своему уникальна, и вполне понятно, почему она стала знаменитой. Это одна из самых сложных трасс чемпионата – просто потому, что пилоту требуется все его мастерство и максимальная концентрация, чтобы проехать 78 кругов, при этом преодолевая трафик, стараясь реализовать выбранную тактическую схему, учитывая погодные условия и прочие сюрпризы, которые может приготовить эта безумная гонка.

"Гран-при Монако" пройдет с 24 по 27 мая. После пяти этапов Алонсо с 32 очками занимает седьмое место в личном зачете.