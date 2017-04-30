Фернандо Алонсо: "С лучшим двигателем "Макларен" был бы в первой пятерке"

Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо считает, что причиной неудач команды в нынешнем сезоне является только двигатель "Хонды". По словам испанца, шасси "Макларен" сделал конкурентоспособное.

– Мы теряем много времени на прямых. Это удивительно, – цитирует F1i Алонсо. – В Сочи мы теряем от 2,5 до 3 секунд только на прямых. При этом у нас очень хорошее шасси. С лучшим двигателем мы могли бы в каждой гонке быть в пятерке. Но "Мерседес" и "Феррари" на стабильно высоком уровне. Хотя по шасси мы на некоторых трассах им не уступали бы.