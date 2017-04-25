Фернандо Алонсо: "От участия в "500 миль Индианаполиса" я больше выиграю, чем потеряю"

Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо заявил, что победа в гонке "500 миль Индианаполиса" для него важнее, чем "Гран-при Монако". Обе гонки пройдут параллельно 28 мая, ранее было объявлено, что испанца в составе команды заменит британец Дженсон Баттон.

– Конечно, "Гран-при Монако" - это та гонка, к которой я готовился весь сезон, – цитирует Autosport Алонсо. – Мы должны составить там конкуренцию. Однако то, что она пройдет одновременно с "Индианаполисом", – плохая новость. Однако я от участия в ней больше выиграю, чем потеряю. В Монако, если вы попали в первую пятерку или тройку, – это уже нормальный, приятный результат. Но победить в легендарном заезде в Индианаполисе – это лучше, чем любая позиция в Монако.