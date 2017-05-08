Фелипе Масса: "Я не боялся спрашивать Шумахера обо всем, а сейчас помогаю Строллу, чем могу"

Пилот "Уильямса" Фелипе Масса признался, что партнерство с новичком "Формулы-1" Лэнсом Строллом напоминает ему о работе с Михаэлем Шумахером. В 2006 году после двух сезонов в "Заубере" Масса перебрался в "Феррари" в пару к Шумахеру.

– Мне это напоминает те годы, – цитирует F1i Массу. – Но я обхожусь с Лэнсом легче, чем Михаэль – со мной. Я задавал Шумахеру больше вопросов, чем получал ответов. Но когда он отвечал, был очень щедрым и открытым. Я всегда считал Михаэля своим учителем и не боялся спрашивать его. Стараюсь сейчас помогать Строллу всем, чем могу. Вижу, как растет взаимопонимание между нами.