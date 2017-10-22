Эстебан Окон: "Я стал лучшим среди остальных"

Пилот "Форс Индии" Эстебан Окон остался доволен седьмым местом в квалификации "Гран-при США". Француз уступил только представителям "Мерседеса", "Феррари" и "Ред Булла".

– У меня было плохое самочувствие, болела голова, – цитирует F1i Окона. – Даже приходилось во время квалификации пить таблетки. Но важно, что я выполнил работу и не мог оказаться выше. Мне удалось стать лучшим среди остальных, так сказать. У нас хороший темп, так что можем набрать в гонке большие очки. Важно следить за шинами и за погодой.