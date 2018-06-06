Эдриан Ньюи: "Ферстаппену нужно спросить с себя"

Бывший главный конструктор "Ред Булла" Эдриан Ньюи считает, что Максу Ферстаппену стоит задуматься о своей манере поведения на трассе. Голландец в начале сезона несколько раз разбивал машину.

– Все мы люди и ошибаемся, – цитирует Reuters Ньюи. – Всегда можно пытаться игнорировать комментарии и замечания других. Но после серии таких инцидентов неизбежно придется немного спросить с себя. Думаю, Макс достаточно силен, чтобы справиться с этим. Это талантливый гонщик с хорошей скоростью. Все изменится. Гонщики должны учиться на ошибках. Он достаточно умен для этого.