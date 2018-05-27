"Даже в картинге так не косячат!" Алешин – о штрафе Сироткину за ошибку механиков

Известный российский гонщик Михаил Алешин на своей странице в Твиттере прокомментировал штраф, который получил Сергей Сироткин из "Уильямса" в начале "Гран-при Монако". Сироткина наказали за ошибку механиков – они не успели поставить ему колеса за три минуты до старта.

– Ну как можно было во время не надеть колеса!? Даже в картинге так не косячат!!!!! – возмутился Алешин.

"Гран-при Монако": Сироткин получил 10-секундный штраф за ошибку механиков //

"Гран-при Монако". Live!