16:33 | Формула-1

"Даже в картинге так не косячат!" Алешин – о штрафе Сироткину за ошибку механиков

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Известный российский гонщик Михаил Алешин на своей странице в Твиттере прокомментировал штраф, который получил Сергей Сироткин из "Уильямса" в начале "Гран-при Монако". Сироткина наказали за ошибку механиков – они не успели поставить ему колеса за три минуты до старта.

– Ну как можно было во время не надеть колеса!? Даже в картинге так не косячат!!!!! – возмутился Алешин.

"Гран-при Монако": Сироткин получил 10-секундный штраф за ошибку механиков // 
"Гран-при Монако". Live!

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КОММЕНТАРИИ (1)
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hant64

Уильямс- позорная и отстойная конюшня, ни машину не могут сделать, ни даже дисциплину навести в команде.

17:03

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