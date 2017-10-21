Даниил Квят: "Вторая практика была продуктивной"

Гонщик "Торо Россо" россиянин Даниил Квят по итогам тренировок "Гран-при США" отметил, что команда изучит - в чем можно добиться прогресса. По его мнению, можно постараться навязать борьбу гонщикам, показавшим лучшие результаты.

- Думаю, это была продуктивная вторая практика, - приводит официальный сайт "Торо Россо" слова Квята. - Мы сумели провести на трассе много времени. Начало можно считать хорошим. У нас не было целого дня, чтобы скорректировать баланс и исправить имеющиеся проблемы, так что теперь мы изучим - в чем можем добиться прогресса. Мы не слишком далеко от парней перед нами, и мы постараемся прибавить и вступить в борьбу.

Квят участвовал только во второй практике и опередил еще одного представителя "Торо Россо" Брендона Хартли на 1,2 секунды.