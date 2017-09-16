Даниил Квят: "Уход Сайнса? Очень грустно. Видите мои слезы?"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят отметил, что не слишком переживает по поводу предстоящего ухода в "Рено" партнера по команде Карлоса Сайнса. Испанец проведет во французской команде следующий сезон.

– Хорошие новости для меня, поскольку не придется отвечать на глупые вопросы в Сингапуре, – цитирует F1i Квята, который порадовался, что есть другой повод для обсуждений. – Уход Сайнса? Очень грустно. Видите мои слезы? В любом случае мы рано или поздно можем с ним снова встретиться. Но я не знаю, как и когда случится это. Речь же о его карьере, а не о моей.