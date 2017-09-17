Даниил Квят: "Теперь я больше не буду говорить по радио"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят объяснил свою эмоциональную реакцию после квалификации "Гран-при Сингапура". Россиянин выругался по радио, став 13-м в квалификации.

– Просто дело в том, что история повторяется, – цитирует Motorsport Квята. – Мы знаем, что у нас хорошие шансы в квалификации, и вдруг я получаю не совсем ту машину. Это уже случалось, и именно это разочаровывает.

Если оглянуться назад, этот комментарий был не нужен. Все в порядке. Просто сразу после квалификации все хотят "горячих" сообщений. Теперь я больше не буду говорить по радио.

Я не хочу судить о команде. Я хочу в первую очередь оценивать себя, свое пилотирование. Искать пути, как улучшить результат с той машиной, которая есть у меня. Потому что я знаю, что эта машина сегодня была способна проехать на три или около того десятые секунды быстрее. Я и особенно мои инженеры должны делать свою работу лучше. Пока этого не случится, я не хочу оценивать что-либо или кого-либо еще.