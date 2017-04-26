Даниил Квят: "Мы с Сайнсом никогда не были друзьями"

Пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят "Формуле-1" подчеркнул на "Спорт FM" он находится в хороших отношениях с напарником Карлосом Сайнцем. Однако. друзьями гонщики не являются..

– На самом деле, мы с Карлосом никогда не были друзьями, – сказал Квят. – Мы хорошо общаемся и относимся друг к другу с уважением, с пониманием. Но на трассе мы боремся до конца, колесо в колесо. Каждый хочет опередить друг друга. Пока еще не дошло до какой-то точки, чтобы можно было сказать, что у нас проблемы. Надеюсь, такого не будет. Все возможно. Мы боремся и нам нравится бороться. Надеюсь, мы не станем переступать черту.

Каждый эпизод между нами рассматривается командой индивидуально. В том эпизоде, когда он меня пропустил… Мое преимущество было сильным, мы боролись с Серхио Пересом за 7-е место, и команда попросила его пропустить меня, чтобы я не стер шины в борьбе. Но это было только один раз, только в Австралии.