Даниил Квят: "Магнуссен въехал в меня, пытаясь вернуть себе позицию"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят, финишировавший девятым в гонке "Гран-при Испании", отметил, что гонщик "Хааса" Кевин Магнуссен въехал в него на последних кругах из-за того, что хотел вернуть себе позицию. 23-летний россиянин также добавил, что на протяжении всего уик-энда у его команды были проблемы на третьем секторе.

– Магнуссен въехал в меня и проколол себе колесо, – приводит F1News слова Квята. – Я был на корпус впереди него, но он попытался вернуть позицию и въехал в меня. Я приближался к нему на двух секторах, но на третьем ему удавалось создать достаточный отрыв, чтобы затем на прямой защитить позицию. На протяжении всего уик-энда у нас были проблемы на третьем секторе, нужно понять, почему это произошло.

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