Даниэль Риккьярдо: "Я рискую, откладывая решение по контракту"

Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо в интервью Racer признал, что серьезно рискует, откладывая решение по своему будущему. 28-летний австралиец не спешит с подписанием нового договора, ожидая предложений от топ-команд, несмотря на то, что австрийская команда заинтересована в переподписании гонщика. Однако в случае плохого сезона Риккьярдо может не только не привлечь внимание "Мерседеса" и "Феррари", но и остаться без поддержки со стороны "Ред Булла".

– Конечно, я осознаю этот риск, – цитирует Autosport Риккьярдо. – Если ты откладываешь решение и не показываешь нужный результат, твои акции падают. Но я уверен в том, что делаю. Я абсолютно убежден в том, что дам результат.

Действующий контракт Риккьярдо с "Ред Буллом" истекает в конце сезона-2018.