14:53 | Формула-1

Даниэль Риккьярдо: "Я рискую, откладывая решение по контракту"

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Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо в интервью Racer признал, что серьезно рискует, откладывая решение по своему будущему. 28-летний австралиец не спешит с подписанием нового договора, ожидая предложений от топ-команд, несмотря на то, что австрийская команда заинтересована в переподписании гонщика. Однако в случае плохого сезона Риккьярдо может не только не привлечь внимание "Мерседеса" и "Феррари", но и остаться без поддержки со стороны "Ред Булла".

– Конечно, я осознаю этот риск, – цитирует Autosport Риккьярдо. – Если ты откладываешь решение и не показываешь нужный результат, твои акции падают. Но я уверен в том, что делаю. Я абсолютно убежден в том, что дам результат.

Действующий контракт Риккьярдо с "Ред Буллом" истекает в конце сезона-2018.

Дополнительная информация

http://autosport.com.ru/f1/48429-rikkardo-otkladyvaya-reshenie-po-kontraktu-ya-podvergayu-sebya-risku

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КОММЕНТАРИИ (5)
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_Ratibor_

NicolasHomme____чуть раньше написал)))))

22:24

_Ratibor_

Могут ведь и походу сезона выгнать, из ТР пилота поднять...

22:21

NicolasHomme

Машина сейчас определяет место в гонке, так что Рика заменит легко с десяток других пилотов. Это вот Максик сумел контракт №3 выбить за нетрадиционную гоночную ориентацию, но там папа его с Хельмутом за жизнь болтает. А у Рика кто? дадут под зад и посадят Бренду в РБ :)

22:20

КолобокКолобков

В РБ никто не воспринимает его всерьез...Думаю,что в других топ-командах та же ситуация...Наверное мог бы пойти номером 2 в Скудерию, но там пока тефтелька выбирает партнеров...

20:18

george64

Ну так целый год еще. Чего торопиться-то?

16:32