Даниэль Риккьярдо: "Независимость Ферстаппена - это и сила, и слабость"

Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо назвал сильные и слабые стороны своего партнера по команде Макса Ферстаппена. По его словам, голландец должен больше прислушиваться к команде.

– Сильная сторона Макса – его решимость, – цитирует Motorsport Риккьярдо. – Он хочет управлять машиной на пределе. И это здорово. Но его слабость – возраст. Причем не отсутствие опыта в спорте. Он давно в гонках. Но речь идет о жизненном опыте. Когда более взрослые люди ему говорят, что поступок неверный, Макс отвечает, что лучше знает, как нужно поступать. Независимость может быть и силой, и слабостью. Но это придет со временем. Вероятно, потом он будет больше принимать советы со стороны старших.