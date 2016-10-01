Даниэль Риккьярдо: "Не думаю, что я где-то в квалификации ошибся"

Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо остался доволен тем, как провел квалификацию "Гран-при Малайзии". Австралиец будет стартовать четвертым, он уступил двум "Мерседесам" и своему партнеру по команде Максу Ферстаппену.

– Не думаю, что я где-то ошибся, – цитирует F1i Риккьярдо. – Честно говоря, я доволен своим последним кругом. Очень атаковал в первых двух секторах. Возможно, немного потерял в третьем. Команда работала над машиной всю ночь. Кажется, изменения работают. Мы опередили "Феррари", так что завтра будет хороший бой. Очень доволен тем, как обе машины "Ред Булла" квалифицировались.