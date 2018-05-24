Даниэль Риккьярдо: "Намерение в Монако – попробовать выиграть и доминировать"

Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо, показавший во второй практике самое лучше время, отметил, что постарается выиграть субботнюю гонку "Гран-при Монако". Сегодня австралиец проехал круг за 1.11,841.

- Люблю пилотировать здесь. Когда ты быстр, это помогает, но я в любом случае получаю огромное удовольствие от пилотажа здесь, - цитирует пресс-служба команды Риккьярдо. - Рад, что проехал здесь быстрейший круг в истории. Было ощущение, что круг очень быстрый, но, думаю, в субботу мы будем еще быстрее. Намерение в этот уик-энд? Попробовать выиграть и доминировать. Обе машины сегодня выглядели очень хорошо.

Отметим, что после пяти этапов Риккьярдо с 47 очками занимает пятую строчку в личном зачете.