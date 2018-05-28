Даниэль Риккьярдо: "Хотел закрыть глаза и заплакать"

Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо признался, что едва не расплакался по ходу гонки "Гран-при Монако". На машине австралийца сломалась часть системы рекуперации энергии, но он смог финишировать первым.

– Во время гонки пришлось подстраиваться, – цитирует F1i Риккьярдо. – Я подумал, что все закончено, когда потерял мощность. Хотелось закрыть глаза и заплакать. Мы не смогли решить проблему, но нам удалось сделать так, чтобы машина дотянула до финиша. Я очень боялся. Это самая большая победа в моей карьере. Наверное, самый приятный уик-энд.