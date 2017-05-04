Чейз Кэри: "Мы должны исправить ошибки Экклстоуна"

Новый генеральный директор "Формулы-1" Чейз Кэри считает, что бывший генеральный промоутер "Королевских гонок" Берни Экклстоун не прилагал достаточных усилий для продвижения автоспорта. По его словам, новые владельцы "Формулы-1" будут делать это активнее.

– Мы будем более активно заниматься продвижением "Формулы-1", будем вести открытую политику для болельщиков и СМИ, – цитирует АР Кэри. – Мы не станем никому отказывать. Берни многих успел разочаровать. В последние годы можно было многое сделать для развития "Формулы-1". Но этого не было сделано. Берни заслуживает уважения за то, что он сделал, но никто не бывает совершенным. Все совершают ошибки. Мы должны исправить их.