Чарли Уайтинг: "Ореол" даже помог Хюлькенбергу после переворота"

Гоночный директор "Формулы-1" Чарли Уайтинг считает, что система защиты головы пилота "ореол" помогла Нико Хюлькенбергу после переворота в гонке "Гран-при Абу-Даби". Немец не смог сразу выбраться из машины из-за "ореола", пока маршалы не перевернули болид на колеса.

– "Ореол" даже принес пользу, поскольку расстояние от головы пилота до полотна было больше, – цитирует Sky Sports Уайтинга. – Переворот машины на колеса – это стандартная процедура в такой ситуации. Понятно, что ее нужно было проводить аккуратно. И после этого он смог выбраться сам. Вся ситуация была под контролем.