Чарли Уайтинг: "Окон решил побороться с Ферстаппеном, что было неуместно"

Гоночный директор "Формулы-1" Чарли Уайтинг прокомментировал инцидент в гонке "Гран-при Бразилии" между Эстебаном Оконом из "Форс Индии" и Максом Ферстаппеном из "Ред Булла". Француз был наказан 10-секундным штрафом stop and go за столкновение с голландцев, которое случилось, когда Окон попытался вернуться в один круг с лидером и обойти его.

– Конечно, любому разрешается вернуться в круг с лидером, – цитирует Sky Sports Уайтинга. – Такое не раз случалось в прошлом. Но все ждут, что это произойдет безопасно. Я вообще думаю, что это должно происходить без борьбы. Для этого не нужно бороться. Если у догоняющего есть скорость, то впереди едущему пилоту команда из боксов об этом скажет и попросит впустить преследователя в круг. У Окона был темп, чтобы это все случилось. Но он просто пошел на обгон, причем неудачно. Он решил устроить борьбу, что было неуместно.

При этом я не считаю, что имеет значение статус лидера у Ферстаппена. Да, в глазах окружающих от этого инцидент более ярок, но стюарды не должны обращать внимание на позиции – только на действия.