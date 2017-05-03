Берни Экклстоун: "Не удивлюсь, если в ближайшие 10 лет у России появится чемпион мира"

Многолетний генеральный промоутер "Формулы-1" Берни Экклстоун выразил мнение, что пилот "Торо Россо" Даниил Квят сможет в ближайшее время оказаться в более сильной команде. Также он подчеркнул, что в "Королевских гонках" может появиться российский чемпион.

– Квят талантливый гонщик, очень преданный своему делу, – цитируют "Известия" Экклстоуна. – Сейчас Квят выступает не в самой быстрой команде, но у него есть шанс проявить себя в этом сезоне и получить предложение от более сильной "конюшни".

– В перспективе российский пилот может стать чемпионом мира?

– Почему бы и нет? Постепенно автоспорт выходит в России на новый уровень. Если Виталий Петров и Даниил Квят – яркие индивидуальности, то значит, постепенно в вашей стране появляется система по подготовке молодых гонщиков. Бизнесмены вкладывают в развитие автоспорта, и это должно принести свои плоды. Не удивлюсь, если в ближайшие 10 лет у России появиться свой чемпион мира.