Авария Вандорна оставила Квята и Хэмилтона без третьего сегмента квалификации "Гран-при Монако"

На последней минуте второго сегмента квалификации "Гран-при Монако" в аварию попал пилот "Макларена" Стоффель Вандорн, что не позволило ряду гонщиков улучшить свои времена.
Так в третий сегмент не смогли выйти Даниил Квят из "Торо Россо" (11-й) и Льюис Хэмилтон из "Мерседеса" (14-й), а также Нико Хюлькенберг ("Рено") - 12-й, Кевин Магнуссен ("Хаас") - 13-й и Фелипе Масса ("Уильямс") - 15-й.
Отметим, что сам Вандорн, как и другой пилот "Макларена" Дженсон Баттон, прошли в третий сегмент.
Примечательно, что Вандорн, который разбил свою машину и не сможет показать время в третьем сегменте, лишится трех мест на старте гонки, а Баттон потеряет 15 позиций - Квят будет стартовать девятым.
george64
Джерри. Без Тома...........Да даже Максик, не побоюсь гнева колобка, часто бывает бОльшим евреем, чем дедушка Квята. ))
16:33
Джерри. Без Тома.
george64 Да, жаль, что Даня не еврей. Евреи - они везучие. ================ Паззл сложился. Еврей - Сайнс.
16:28
george64
Да, жаль, что Даня не еврей. Евреи - они везучие.
16:25
Джерри. Без Тома.
NicolasHomme А Квяту надо амулет удачи подзарядить или у Сайнса из тумбочки позаимствовать. =========== Ты хотел сказать - стырить?)))
16:23
george64
Да что ж такое то, а???!!!!!!!!!! Ну это просто рок какой-то!
16:21
Джерри. Без Тома.
Долго наблюдал за идиотами на эт но сначала бы проклял Вандорна =============== Его Ред Мак проклянёт. У него лучше получится, ведь Хэма-то опять слили, не иначе.
16:21
Darkmoon
Ребята! Вольф гений! подкупил Вандорна чтобы тот разложился перед Хэмом, чтобы слить его из борьбы, оцените!)))))))))))))))))))))))))))
16:09
NicolasHomme
Вандорн порадовал Мучного :) А Квяту надо амулет удачи подзарядить или у Сайнса из тумбочки позаимствовать.
15:59
stormtrooper501
Колобок, твой тапок уже ноет на держак, чуя что сливает рику)
15:56
Долго наблюдал за идиотами на эт
круглый то кончил там поди от радости)))))))))
15:53
marksan
КолобокКолобков_____ Конечно, Колобок всё гуано держит в себе от своей круглости!
15:52
Radej
Вот скажи Колобок ну какой он еврей? Ну разве может им так "везти"?
15:51
marksan
Самое главное - сам попал в третий сегмент!!! Диверсанты появились? Кто слышал об этом чмо положительного?
15:51
КолобокКолобков
изя обкакался....у всех евреев мира-траур ((((((((((
15:49
Долго наблюдал за идиотами на эт
и нашёл бы у Вандорна еврейские корни в десятом колене, бугага))))))))))))))
15:49
Долго наблюдал за идиотами на эт
Если бы на месте Хэма оказался прыщавый то круглый фашик-лобок бы повесился, но сначала бы проклял Вандорна, а так порадуется втихаря)))
15:48
marksan
Цирк, однако!
15:47
Radej
Да ребята, с таким везением...
15:47