Авария Вандорна оставила Квята и Хэмилтона без третьего сегмента квалификации "Гран-при Монако"

На последней минуте второго сегмента квалификации "Гран-при Монако" в аварию попал пилот "Макларена" Стоффель Вандорн, что не позволило ряду гонщиков улучшить свои времена.

Так в третий сегмент не смогли выйти Даниил Квят из "Торо Россо" (11-й) и Льюис Хэмилтон из "Мерседеса" (14-й), а также Нико Хюлькенберг ("Рено") - 12-й, Кевин Магнуссен ("Хаас") - 13-й и Фелипе Масса ("Уильямс") - 15-й.

Отметим, что сам Вандорн, как и другой пилот "Макларена" Дженсон Баттон, прошли в третий сегмент.

Примечательно, что Вандорн, который разбил свою машину и не сможет показать время в третьем сегменте, лишится трех мест на старте гонки, а Баттон потеряет 15 позиций - Квят будет стартовать девятым.

"Гран-при Монако". Квалификация