15:43 | ФОРМУЛА-1

Авария Вандорна оставила Квята и Хэмилтона без третьего сегмента квалификации "Гран-при Монако"

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На последней минуте второго сегмента квалификации "Гран-при Монако" в аварию попал пилот "Макларена" Стоффель Вандорн, что не позволило ряду гонщиков улучшить свои времена.

 
"Гран-при Монако". Квалификация."Гран-при Монако". Квалификация

Так в третий сегмент не смогли выйти Даниил Квят из "Торо Россо" (11-й) и Льюис Хэмилтон из "Мерседеса" (14-й), а также Нико Хюлькенберг ("Рено") - 12-й, Кевин Магнуссен ("Хаас")  - 13-й и Фелипе Масса ("Уильямс") - 15-й.

Отметим, что сам Вандорн, как и другой пилот "Макларена" Дженсон Баттон, прошли в третий сегмент.

Примечательно, что Вандорн, который разбил свою машину и не сможет показать время в третьем сегменте, лишится трех мест на старте гонки, а Баттон потеряет 15 позиций - Квят будет стартовать девятым. 

"Гран-при Монако". Квалификация

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КОММЕНТАРИИ (18)
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george64

Джерри. Без Тома...........Да даже Максик, не побоюсь гнева колобка, часто бывает бОльшим евреем, чем дедушка Квята. ))

16:33

Джерри. Без Тома.

george64 Да, жаль, что Даня не еврей. Евреи - они везучие. ================ Паззл сложился. Еврей - Сайнс.

16:28

george64

Да, жаль, что Даня не еврей. Евреи - они везучие.

16:25

Джерри. Без Тома.

NicolasHomme А Квяту надо амулет удачи подзарядить или у Сайнса из тумбочки позаимствовать. =========== Ты хотел сказать - стырить?)))

16:23

george64

Да что ж такое то, а???!!!!!!!!!! Ну это просто рок какой-то!

16:21

Джерри. Без Тома.

Долго наблюдал за идиотами на эт но сначала бы проклял Вандорна =============== Его Ред Мак проклянёт. У него лучше получится, ведь Хэма-то опять слили, не иначе.

16:21

Darkmoon

Ребята! Вольф гений! подкупил Вандорна чтобы тот разложился перед Хэмом, чтобы слить его из борьбы, оцените!)))))))))))))))))))))))))))

16:09

NicolasHomme

Вандорн порадовал Мучного :) А Квяту надо амулет удачи подзарядить или у Сайнса из тумбочки позаимствовать.

15:59

stormtrooper501

Колобок, твой тапок уже ноет на держак, чуя что сливает рику)

15:56

Долго наблюдал за идиотами на эт

круглый то кончил там поди от радости)))))))))

15:53

marksan

КолобокКолобков_____ Конечно, Колобок всё гуано держит в себе от своей круглости!

15:52

Radej

Вот скажи Колобок ну какой он еврей? Ну разве может им так "везти"?

15:51

marksan

Самое главное - сам попал в третий сегмент!!! Диверсанты появились? Кто слышал об этом чмо положительного?

15:51

КолобокКолобков

изя обкакался....у всех евреев мира-траур ((((((((((

15:49

Долго наблюдал за идиотами на эт

и нашёл бы у Вандорна еврейские корни в десятом колене, бугага))))))))))))))

15:49

Долго наблюдал за идиотами на эт

Если бы на месте Хэма оказался прыщавый то круглый фашик-лобок бы повесился, но сначала бы проклял Вандорна, а так порадуется втихаря)))

15:48

marksan

Цирк, однако!

15:47

Radej

Да ребята, с таким везением...

15:47