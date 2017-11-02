Алонсо против возвращения гравийных зон безопасности

Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо против возвращения на трассы "Формулы-1" обширных гравийных зон. Разговоры об их введении появились на фоне критики существующих треков с широкими асфальтовыми зонами безопасности, по которым гонщики зачастую без помех проезжают во время заездов и не боятся совершить ошибку.

– Возвращение гравия – не лучшая идея, – цитирует F1i Алонсо. – Гонки сопровождения обязательно бы загрязнили трассу. И во время заездов "Формулы-1" на трассе был бы гравий и трава. Нужно еще понимать, что есть не только "Формула-1". Например, на этих же трассах выступает MotoGP. У всех свои нормы безопасности. Нужно это учитывать.