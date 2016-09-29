12:00 | ФОРМУЛА-1

Алонсо потеряет 30 мест на старте "Гран-при Малайзии"

0
0
0

Испанский пилот "Макларена" Фернандо Алонсо будет оштрафован на 30 мест на старте гонки "Гран-при Малайзии". Как утверждает Motorsport, на болид 35-летнего гонщика будут установлены доработанная силовая установка, новый блок внутреннего сгорания, турбокомпрессор, мотор-генератор MGU-H, батарея и блок контрольной электроники. Таким образом, он, скорее всего, стартует последним. Однако данные изменения позволят Алонсо провести оставшиеся гонки сезона без новых изменений.

Дополнительная информация

http://ru.motorsport.com/f1/news/alonso-protestiruet-na-sepange-obnovlennyj-motor-honda-831125/?s=1

0
0
0


Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Солиста "На-На" зверски избили радикалы в Одессе...

Следователи снова обвинили Россию в атаке на "Боинг" MH17 над Донбассом,...

Единственное интервью Стерджеса о скандале в Москве: Проблема в их...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ