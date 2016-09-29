Алонсо потеряет 30 мест на старте "Гран-при Малайзии"

Испанский пилот "Макларена" Фернандо Алонсо будет оштрафован на 30 мест на старте гонки "Гран-при Малайзии". Как утверждает Motorsport, на болид 35-летнего гонщика будут установлены доработанная силовая установка, новый блок внутреннего сгорания, турбокомпрессор, мотор-генератор MGU-H, батарея и блок контрольной электроники. Таким образом, он, скорее всего, стартует последним. Однако данные изменения позволят Алонсо провести оставшиеся гонки сезона без новых изменений.