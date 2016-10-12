Ален Прост: "Росбергу будет непросто сохранить лидерство в чемпионате"

Четырехкратный чемпион мира Ален Прост считает, что пилоту "Мерседеса" Нико Росбергу будет непросто сохранить преимущество в личном зачете до конца сезона, несмотря на отрыв в 33 очка от Льюиса Хэмилтона. При этом Прост считает, что пока ничего не решено, и ситуация еще может измениться в пользу британца.

– 33 очка – важное преимущество, – цитирует Autosport Проста. – Гораздо лучше иметь подобный отрыв за четыре гонки до конца сезона, чем одержать четыре победы в начале. Нико нужно правильно распорядиться этим преимуществом и получить правильный психологический настрой, что не всегда бывает просто.

Сохранить такое преимущество всегда непросто, особенно в борьбе с таким гонщиком, как Льюис, на которого сейчас ополчился весь мир. Все еще может измениться – один сход, и Хэмилтон снова окажется в борьбе. Возможно ли, выиграв девять гонок по ходу сезона, не стать чемпионом? Будем надеяться, что в конце года ему не придется отвечать на этот вопрос. Но он делает все, чтобы завоевать свой первый чемпионский титул.