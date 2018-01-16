Алексей Васильев: "Сироткин – уверенный в себе человек. Этого качества не хватало Квяту"

Известный российский гонщик Алексей Васильев считает, что пилот "Формулы-1" Сергей Сироткин не повторит путь Даниила Квята, так как является более уверенным в себе человеком. Также специалист раскатал, что ожидает от Сироткина высоких результатов уже в первом сезоне за "Уильямс".

Сегодня стало известно, что Сироткин подписал контракт с британской командой. Он станет напарником канадца Лэнса Стролла.

– Я еще месяц назад знал, куда перейдет Сироткин, – начал Васильев. – Просто замечательная новость. В отличие от других россиян, которые выступали в "Формуле-1", Сергей смог попасть в одну из величайших команд этих гонок за всю историю. Что не говори, но "Ред Булл" и "Рено – Лотус" по сравнению "Уильямс"… Скажем мягко – совсем не легенды. Так что Сироткина уже вошел в историю. Гонщик "Уильямс" – это очень громко!

– Однако результаты "Уильямс", скажем честно, довольно средние.

– Это не мешает ей быть величайшей. В любой момент она может стать чемпионом мира. Все может случиться. "Уильямс" – большое имя, я ожидаю хороших результатов от Сироткина.

– И какое место по итогам сезона станет успехом?

– Думаю, место в пятерке в командном зачете.

– Сироткину не грозит повторить судьбу Квята, который ярко стартовал, но прошедший сезон даже не завершил?

– Сироткин очень уверенный в себе молодой человек. Именно такого качества не хватало Квяту. Считаю Сергея в целом сильней, он не должен повторить его путь. (Павел ГУРЕВИЧ)