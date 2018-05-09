Организаторы ЧМ-2026 в Северной Америке прогнозируют 11 миллиардов долларов прибыли для ФИФА

США, Мексика и Канада обещают ФИФА прибыль в размере 11 миллиардов долларов от проведения чемпионата мира-2026. Как сообщает пресс-служба Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS), это может произойти, если совместная заявка стран побндит при выборе организатора турнира.

Заявляение было сделано главой Федерации футбола США Карлосом Кордейро, президентом Федерации футбола Мексики Десио де Марией и генеральным секретарем Канадской футбольной ассоциации Питером Монтополи 8 мая на конгрессе AIPS в Брюсселе.

Отмечается, что прибыль от чемпионата может превысить более чем в два раза ту, что была получена на всех предыдущих турнирах. Это связано также с тем, что в 2026 году впервые в мировом первенстве примут участие 48 команд, а не 32. По заявлению Кардейро, общая прибыль может составить до 14 миллиардов долларов.

Место проведение чемпионата мира-2026 будет определено 13 июня на конгрессе ФИФА в Москве. Помимо совместной заявки США, Мексики и Канады, на проведение турнира претендует еще и Марокко.