Марко ван Бастен поддержал увеличение числа команд-участниц чемпионата мира

Директор по техническому развитию ФИФА Марко ван Бастен уверен, что обновленный формат проведения чемпиона мира будет лучше предыдущего. Ранее исполком организации принял решение о расширении числа участников до 48 с 2026 года. Благодаря этому ФИФА сможет заработать на 500 миллионов евро больше, чем при формате с 32 командами.

- Это отличное решение, - приводит Vi.nl слова ван Бастена. - Чемпионат мира должен быть лучшим турниром. Все континенты будут привлечены к участию в первенстве. Мне кажется, что новый формат будет лучше предыдущего.