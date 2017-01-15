13:09 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира

Марко ван Бастен поддержал увеличение числа команд-участниц чемпионата мира

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Директор по техническому развитию ФИФА Марко ван Бастен уверен, что обновленный формат проведения чемпиона мира будет лучше предыдущего. Ранее исполком организации принял решение о расширении числа участников до 48 с 2026 года. Благодаря этому ФИФА сможет заработать на 500 миллионов евро больше, чем при формате с 32 командами.

- Это отличное решение, - приводит Vi.nl слова ван Бастена. - Чемпионат мира должен быть лучшим турниром. Все континенты будут привлечены к участию в первенстве. Мне кажется, что новый формат будет лучше предыдущего.

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