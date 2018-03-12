Источник: ФИФА против проведения ЧМ-2026 в Марокко

ФИФА делает все, чтобы чемпионат мира-2026 достался не Марокко, а США, Канаде и Мексике, утверждает L'Expression. На это указывают сокращенные сроки подачи документов и подготовки к турниру, а также изганение африканцев с ключевых постов в организации во время коррупционного скандала 2016 года. Кроме того издание приводит слова близкого к ситуации анонимного источника.

– Если США не получат ЧМ-2026, это будет политическое поражение для президента ФИФА Джанни Инфантино, которое помешает его переизбранию, – сказал источник.

Хозяева ЧМ-2026 будут выбраны в мае 2020 года.