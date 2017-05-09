Европа получила 16 путевок на ЧМ-2026, Африка - 9,5

ФИФА распределила путевки на чемпионат мира-2026 между конфедерациями, сообщает официальный сайт организации. Напомним, что в 2026 году в турнире впервые примут участие 48 сборных.

Наибольшее количество путевок осталось у Европы - 16. Второй по-прежнему идет Африка - 9,5 (девять прямых и одна команда попадает в межконтинентальные стыковые матчи). Отметим, что африканские сборные за всю историю чемпионатов мира ни разу не проходили дальше четвертьфинала.

Полностью распределение путевок выглядит следующим образом:

Европа - 16 (сейчас - 13)

Африка - 9,5 (сейчас - 5)

Азия - 8,5 (сейчас - 4,5)

КОНКАКАФ - 6,5 (сейчас - 3,5)

Южная Америка - 6,5 (сейчас - 4,5)

Океания - 1,5 (сейчас - 0,5).

Стоит отметить, что сейчас одну путевку, вне зависимости от конфедерации, получает хозяин турнира. По новым правилам, хозяйская путевка будет вычитаться из общего числа путевок конфедерации, но зато конфедерация получает дополнительное место в стыковых поединках.

Таким образом, прямые путевки получат 46 сборных, а в межконтинентальные "стыки" выйдут шесть сборных, которые определят двух последних участников турнира.

ЧМ-2018 пройдет в России, ЧМ-2022 - в Катаре. Хозяин ЧМ-2026 еще не определен.