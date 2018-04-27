10:01 | Футбол — Чемпионат мира

Дональд Трамп: "Будет обидно, если страны, которые мы поддерживаем, выступят против заявки США на ЧМ-2026"

3

Президент США Дональд Трамп рассчитывает на поддержку заявки страны на проведение чемпионата мира-2026. США выдвинули совместную заявку с Мексикой и Канадой. Единственным конкурентом трех стран на данный момент является Марокко. 

"США подали сильную заявку вместе с Канадой и Мексикой на проведение чемпионата мира-2026. Будет обидно, если страны, которые мы всегда поддерживаем, выступят против заявки США. Зачем нам поддерживать эти страны, если они не поддерживают нас (в том числе в ООН)?" - написал Трамп в Твиттере.

Хозяин ЧМ-2026 будет определен на заседании конгресса ФИФА 13 июня 2018 года.

3
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

staerswimmer23

Похоже на шантаж

10:35

Ивелин Закамский

А чего так мало - всего три страны? Надо было еще Кубу с Сальвадором Гватемалой подтянуть.

10:16

shur

А зачем поддерживать США?

10:04

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!