Дональд Трамп: "Будет обидно, если страны, которые мы поддерживаем, выступят против заявки США на ЧМ-2026"

Президент США Дональд Трамп рассчитывает на поддержку заявки страны на проведение чемпионата мира-2026. США выдвинули совместную заявку с Мексикой и Канадой. Единственным конкурентом трех стран на данный момент является Марокко.

"США подали сильную заявку вместе с Канадой и Мексикой на проведение чемпионата мира-2026. Будет обидно, если страны, которые мы всегда поддерживаем, выступят против заявки США. Зачем нам поддерживать эти страны, если они не поддерживают нас (в том числе в ООН)?" - написал Трамп в Твиттере.

Хозяин ЧМ-2026 будет определен на заседании конгресса ФИФА 13 июня 2018 года.