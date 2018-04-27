Дональд Трамп: "Будет обидно, если страны, которые мы поддерживаем, выступят против заявки США на ЧМ-2026"

Президент США Дональд Трамп рассчитывает на поддержку заявки страны на проведение чемпионата мира-2026. США выдвинули совместную заявку с Мексикой и Канадой. Единственным конкурентом трех стран на данный момент является Марокко.
"США подали сильную заявку вместе с Канадой и Мексикой на проведение чемпионата мира-2026. Будет обидно, если страны, которые мы всегда поддерживаем, выступят против заявки США. Зачем нам поддерживать эти страны, если они не поддерживают нас (в том числе в ООН)?" - написал Трамп в Твиттере.
Хозяин ЧМ-2026 будет определен на заседании конгресса ФИФА 13 июня 2018 года.
staerswimmer23
Похоже на шантаж
10:35
Ивелин Закамский
А чего так мало - всего три страны? Надо было еще Кубу с Сальвадором Гватемалой подтянуть.
10:16
shur
А зачем поддерживать США?
10:04