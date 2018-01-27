Зоран Тошич: "По дружбе в сборную Сербии меня никто вызывать будет"

Полузащитник "Партизана" Зоран Тошич, ранее выступавший за ЦСКА, надеется получить вызов в сборную Сербии и сыграть на чемпионате мира-2018. Хавбек мечтает сыграть на мировом первенстве, которое пройдет в России.

– Чемпионат мира не за горами, – вопрос Тошичу.

– Я был с командой практически на всех отборочных матчах. Да, играл не так много, в основном выходил на замену, но приглашали меня всегда. Если буду здоров и готов к конкуренции, то очень надеюсь, что получу вызов. Сыграть в России на мировом первенстве – мечта.

– В сборной сменился тренер, вместо известного в России Муслина назначили Крстаича. Уже успели с ним пообщаться?

– Он был помощником у Муслина, я его очень хорошо знаю. Мы даже успели вместе поиграть в сборной. Так что отношения с ним замечательные. Но по дружбе никто вызывать меня не будет. Сейчас у сербов подобралось талантливое поколение, много сильных футболистов. Уверен, что Младен вызовет только лучших.

– Увольнение Муслина не показалось странным? Он вывел сборную на чемпионат мира, а его убрали…

– Согласен с тем, что для болельщиков такое увольнение может показаться странным. Но уверен, что в федерации футбола делали только так, чтобы наши результаты стали еще лучше, и мы смогли показать достойный результат на чемпионате мира.

Лично я очень благодарен Муслину за совместную работу. Славолюб много сделал для нашей команды. Но такой удел у тренера – сегодня ты наверху, а завтра нет. (Павел ГУРЕВИЧ)

Полная версия интервью Зорана Тошича – здесь