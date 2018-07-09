Златко Далич: "Думаю, что Чорлука и Вида смогут закрыть Кейна"

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич - о матче со сборной Англии в полуфинале ЧМ-2018. Он считает, что защитники команды Домагой Вида и Ведран Чорлука смогут нейтрализовать форварда англичан Харри Кейна.

- Кейн - настоящий бомбардир, он отлично проводит чемпионат мира. Но у нас есть парни, способные остановить кого угодно, - цитирует тренера ТАСС. - Однажды здесь мы уже нейтрализовали Месси. Думаю, что Чорлука и Вида имеют огромный опыт, они могут закрыть Кейна.

Хорватия - Англия: чемпионат мира по футболу, 11 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала - начало в 21.00 (время московское)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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