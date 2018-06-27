Жозе Моуринью: "Матч Мексика - Швеция может стать интересным противостоянием идей"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью поделился ожиданиями от матча чемпионата мира-2018 между сборными Мексики и Швеции. Игра состоится в среду, 27 июня, в Екатеринбурге.

- В этом определенном матче все зависит от того, ради чего играют команды, – цитирует RT Моуринью. – Опять два коллектива, очень противоречивых в своей организации и своих характеристиках. Я видел Швецию много раз на протяжении отборочного этапа. Они знают, как играть тактически, как быть командой, не имея в составе суперкреативных игроков. Мексиканцы, наоборот, креативны, быстры и динамичны. У них есть забавный способ играть в атакующий футбол. Поэтому я думаю, что это может стать интересным противостоянием идей.

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Все о чемпионате мира-2018 по футболу //

Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ