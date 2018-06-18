Жозе Моуринью: "Инфантино сейчас радуется по-настоящему"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает, что президент ФИФА Джанни Инфантино рад результату матча чемпионата мира-2018 Бразилия – Швейцария (1:1). Глава организации является швейцарцем.

- Коутинью отработал с привычной позиции, – отметил Моуринью в эфире RT. – Ударил по мячу с большой уверенностью. Получился замечательный гол. Вратарь швейцарцев просто не мог ничего поделать. В целом, Швейцария упорно оборонялась, и получился тот результат, который получился. Когда Бразилия не побеждает, Португалия не побеждает, Аргентина не побеждает, мне кажется, что бразильцы будут тяжело переживать ничью, но они знают свои сильные стороны, поэтому начнут играть лучше. Это будет для них отрезвляющим моментом. Возможно, если бы тренер Бразилии относился к ситуации спокойно. Разумеется, будет критика, есть такие товарищи, которые любят критиковать, и они со всей силой будут критиковать именно сегодняшний результат.

Для футбола ничья Швейцарии с Бразилией - замечательное событие. Мне кажется, что Инфантино сейчас радуется по-настоящему. Мне кажется, что люди счастливы результатам, которые се6годня видели. Иногда происходит невозможное, команды показывают, что они могут показать лучший результат. Качество футболистов вместе были лучше, чем индивидуальные показатели любого отдельного игрока. Этим футбол и прекрасен.

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