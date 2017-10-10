Жиру обошел Бензема в рейтинге бомбардиров сборной Франции

Нападающий "Арсенала" Оливье Жиру обошел Карима Бензема в рейтинге лучших бомбардиров сборной Франции. В матче отборочного турнира ЧМ-2018 с Белоруссией Жиру забил мяч на 33-й минуте. Этот гол стал для него 28-м в составе национальной команды. А у Карима Бензема 27 голов.

Жиру догнал Юрия Джоркаеффа по числу голов в сборной, они делят седьмое место. Лидирует в рейтинге Тьерри Анри с 51 голом. Напомним, что Бензема не вызывается в сборную Франции с октября 2015 года, когда выявилась его причастность к шантажу Матье Вальбуэна.