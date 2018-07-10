Жириновский выиграл спор на 100 кг клубники у Грудинина, поставив на Бельгию

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский выиграл спор у руководителя Совхоза им. Ленина Павла Грудинина, связанный с исходом матча 1/4 финала ЧМ-2018 между Бразилией и Бельгией (1:2). Жириновский рассказал, что поставил на победу бельгийцев.

– Я ставил на победу Бельгии перед Бразилией, Грудинин Павел Николаевич, которого мы очень уважаем, проиграл нам 100 кг клубники, – цитирует Mskagency Жириновского. – Мы раздали ее аппарату Госдумы. А журналистам дали клубнику? Принесите им всем! Это же настоящая, последняя подмосковная клубника. Нам не жалко, не мы же ее покупали, нам она бесплатно досталась. Я выиграл, Грудинин проиграл.

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