Зеппельт выпустил фильм о допинговой системе в Бразилии

Немецкий телеканал ARD выпустил очередной фильм с расследованием о допинге. Автором фильма стал журналист Хайо Зеппельт, известный подобными фильмами-расследованиями о допинге в России.

На этот раз темой фильма стали допинговые нарушения в бразильском футболе. Зеппельт утверждает, что в Бразилии применение запрещенных препаратов распространено, поскольку их легко там раздобыть, а уровень контроля недостаточно высок. Аналогичная ситуация якобы и в других южноамериканских странах. Он подчеркивает, что услугами врачей, распространяющих допинг, пользовались многие известные спортсмены в Бразилии, но не называет их имен.