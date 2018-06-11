"Зенит" поприветствовал сборную Хорватии

"Зенит" поприветствовал игроков сборной Хорватии, прилетевших сегодня в Санкт-Петербург. Хорватская команда будет жить в поселке Рощино, находящемся в Ленинградской области.
- Добро пожаловать!, - сообщается в официальном Твиттере "Зенита".
Dobro došli! #ЧМ2018 https://t.co/TCR1Fs27sK– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 11 июня 2018 г.
Сборная Хорватии сыграет в группе D против команд Нигерии (16 июня, Калининград), Аргентины (21 июня, Нижний Новгород) и Исландии (26 июня, Ростов).
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