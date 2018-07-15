"Ювентус" - лидер среди клубов по числу игроков, становившихся чемпионами мира

Сборная Франции обыграла команду Хорватии со счетом 4:2 в финале чемпионата мира-2018.



Полузащитник "трехветных" Блез Матюиди стал 25-м игроком "Ювентуса", выигрывавшим мировое первенство, представляя этот клуб. Туринцы - лидеры по числу игроков, которые становились чемпионами мира, отмечает пресс-служба ФИФА.

Ближайший преследователь - "Бавария" (24, с учетом победы француза Корантена Толиссо).

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