20:06 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

"Ювентус" - лидер среди клубов по числу игроков, становившихся чемпионами мира


Сборная Франции обыграла команду Хорватии со счетом 4:2 в финале чемпионата мира-2018.

Полузащитник "трехветных" Блез Матюиди стал 25-м игроком "Ювентуса", выигрывавшим мировое первенство, представляя этот клуб. Туринцы - лидеры по числу игроков, которые становились чемпионами мира, отмечает пресс-служба ФИФА. 

Ближайший преследователь - "Бавария" (24, с учетом победы француза Корантена Толиссо).

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