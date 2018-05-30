Юрген Клинсманн: "Выиграть дважды подряд чемпионат мира очень сложно психологически"

Известный немецкий тренер Юрген Клинсманн считает, что сборной Германии будет сложно выиграть ЧМ-2018. Напомним, что именно Германия в 2014 году стала чемпионом мира.

– Когда ты однажды выиграл чемпионат мира, тебе нужен огромный голод, решимость, чтобы повторить это сразу же, – цитирует AFP Клинсманна. – У всех лучших сборных есть качественные игроки. Но путь к победе схож с марафоном. А в конце чемпионата ты должен стать спринтером и еще усилить свою игру. Только Бразилии с Пеле удавалось выиграть дважды подряд чемпионат мира. Потом этого не повторялось, потому что это очень сложно с психологической точки зрения.

На игроков сборной Германии оказывается давление, от них многого ждут. Кто-то говорит, что это на пользу. Каждый игрок держит в голове, что от него ждут высокого результата.

Йоахим Лев делает потрясающую работу. Он мыслит стратегически, он очень спокоен. Это важно, когда хочешь вывести молодых игроков на высочайший уровень. Лев очень честен и не боится учиться.