Вячеслав Малафеев: "У России есть все шансы обыграть Хорватию"

Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев - о шансах команды в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против сборной Хорватии.

-Нужно сделать выводы по последним проведенным матчам хорватов, - цитирует футболиста ТАСС. - Они хорошо играли в группе и после выхода в плей-офф являлись фаворитами. Датчане хорошо упирались, думаю, у сборной России есть все шансы на победу. Хорваты не смотрятся машиной, которая легко будет проходить всех соперников. Да, они сильнее сборной России по составу. Футболисты хорватской сборной играют в европейских топ-клубах и являются ведущими игроками как в своих командах, так и в сборной.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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