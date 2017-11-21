Вячеслав Колосков: "ФИФА проявила уважение к России, пригласив столько звезд на жеребьевку ЧМ-2018"

Почетный президент РФС, бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков отметил, что ФИФА проявила уважение к России, пригласив много футбольных звезд на жеребьевку чемпионата мира 2018 года. Он также добавил, что можно поблагодарить организацию за такой подход.

– Это уважение к России, к нашему футболу, к тому, что сделал оргкомитет по подготовке к чемпионату мира. Я с 1982 года был на всех жеребьевках чемпионатов мира, но такого созвездия ни разу не видел, а тут целая футбольная команда, – приводит "Р-Спорт" слова Колоскова. – Можно поблагодарить ФИФА и поаплодировать за такой подход, и поздравить РФС и оргкомитет "Россия-2018" с тем, что такое созвездие футболистов будет участвовать в жеребьевке.

Среди них и Никита Павлович Симонян, наш выдающий футболист, тренер и руководитель. Это замечательно! Можно только радоваться и гордиться.

Напомним, жеребьевка пройдет 1 декабря в Кремле. Россия как страна-хозяйка попала в первую корзину. Ранее стало известно, что ведущими церемонии будут бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер и телеведущая Мария Командная.

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