Вячеслав Колосков: "ФИФА проявила уважение к России, пригласив столько звезд на жеребьевку ЧМ-2018"

Почетный президент РФС, бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков отметил, что ФИФА проявила уважение к России, пригласив много футбольных звезд на жеребьевку чемпионата мира 2018 года. Он также добавил, что можно поблагодарить организацию за такой подход.
– Это уважение к России, к нашему футболу, к тому, что сделал оргкомитет по подготовке к чемпионату мира. Я с 1982 года был на всех жеребьевках чемпионатов мира, но такого созвездия ни разу не видел, а тут целая футбольная команда, – приводит "Р-Спорт" слова Колоскова. – Можно поблагодарить ФИФА и поаплодировать за такой подход, и поздравить РФС и оргкомитет "Россия-2018" с тем, что такое созвездие футболистов будет участвовать в жеребьевке.
Среди них и Никита Павлович Симонян, наш выдающий футболист, тренер и руководитель. Это замечательно! Можно только радоваться и гордиться.
Напомним, жеребьевка пройдет 1 декабря в Кремле. Россия как страна-хозяйка попала в первую корзину. Ранее стало известно, что ведущими церемонии будут бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер и телеведущая Мария Командная.
Жеребьевка ЧМ-2018. Как это будет // Марадона и Пуйоль будут ассистентами жеребьевки ЧМ-2018
Thomas_Boy_
Линекер и Командная... Адский Ад все-таки.
13:33
rusfed 2.0
ФИФА - неглупая. Чем больше звезд, особенно англосаксов, тем более легитимизируется предстоящий чемп
13:31
баламошка
Особенно пригласив Гарри Линекера)) "Баламошка Таймс" напоминает о высказывании оного во время Евро 2016///////////////Легендарный английский форвард Гари Линекер, комментируя условную дисквалификацию УЕФА сборной России с Чемпионата Европы по футболу 2016 года, назвал русских фанов животными. Об этом он написал в микроблоге в Twitter. «Надеюсь, что угрозы УЕФА хватит, чтобы остановить этих животных», — говорится в сообщении Линекера.
13:28