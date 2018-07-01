Вячеслав Чанов: "Сборная России по делу победила команду Испании"

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов считает, что сборная России заслуженно победила команду Испании в 1/8 финала чемпионата мира. Встреча, прошедшая в Москве на стадионе "Лужники", завершилась победой россиян со счетом 1:1 (4:3 пен.).



- Сегодня мы оказались сильнее испанцев и победили их по делу, - считает Чанов. - На каждую встречу вырабатывается отдельная тактика, схема, выбранная тренерским штабом россиян, сработала - значит, все сделано правильно.



- Выходит, Черчесов переиграл тактически Йерро?



- Наверное, да. Тренеры отвечают за результат, все просчитывают. Черчесов поступил верно. Поздравляю его и очень рад как коллега - вратарь и друг по жизни.



- Перед турниром преобладали негативные ожидания, получается, сборная посрамила скептиков?



- Правильно, вы сказали. Была фраза в советское время "чемпионы побережья" - имелся в виду подготовительный период, когда команды на сборах показывали результат, но потом стояли первыми на вылет из высшей лиги. Здесь та же история. Мне нравится, что Черчесов гнул свою линию и итоге сработало. Значит, тренер оказался прав, его терпение, уверенность передались игрокам и общественности. (Арман МКРТЧЯН)





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