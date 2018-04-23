17:21 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Все билеты на первый матч на "Самара Арене" проданы за 5 часов


Все билеты на первый тестовый матч на стадионе чемпионата мира-2018 в Самаре проданы, сообщает официальный Твиттер "Крыльев Советов". Игра пройдет 28 апреля, "Крылья" в рамках 35-го тура ФНЛ примут "Факел"

Судя по Твиттеру клуба, билеты разошлись всего за пять часов.

Стадион "Самара Арена" рассчитан на 45 тысяч зрителей, но по требованиям проведения тестовых игр вместимость была ограничена. Всего было реализовано 10 тысяч билетов, только на нижний ярус.

Вторую игру на "Самара Арене" "Крылья Советов" проведут 6 мая против "Кубани"

Первый тестовый матч на "Самара Арене" пройдет 28 апреля - "Крылья Советов" примут "Факел". В Самаре состоятся четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Коста-Рика - Сербия (17 июня), ДанияАвстралия (21 июня), Уругвай - Россия (25 июня) и Сенегал - Колумбия (28 июня), а также встреча 1/8 финала (2 июля) и четвертьфинал (7 июля).

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!