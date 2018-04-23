Все билеты на первый матч на "Самара Арене" проданы за 5 часов

Все билеты на первый тестовый матч на стадионе чемпионата мира-2018 в Самаре проданы, сообщает официальный Твиттер "Крыльев Советов". Игра пройдет 28 апреля, "Крылья" в рамках 35-го тура ФНЛ примут "Факел".

Судя по Твиттеру клуба, билеты разошлись всего за пять часов.

Сегодня началась продажа билетов на тестовый матч "Крыльев" на "Самара Арене". Продажа билетов проходит в удалённых кассах и на стадионе "Металлург". По правилам проведения тестовых матчей, количество билетов на первую игру ограничено. pic.twitter.com/CVdyxgegT9 – ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 23 апреля 2018 г.

Уважаемые болельщики! Все билеты на первую тестовую игру на "Самара Арене" проданы либо зарезервированы для владельцев сезонных абонементов.



Напоминаем, что количество билетов на ПЕРВЫЙ ТЕСТОВЫЙ матч по требованиям проведения тестовых матчей ограничено. – ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 23 апреля 2018 г.

Стадион "Самара Арена" рассчитан на 45 тысяч зрителей, но по требованиям проведения тестовых игр вместимость была ограничена. Всего было реализовано 10 тысяч билетов, только на нижний ярус.

Вторую игру на "Самара Арене" "Крылья Советов" проведут 6 мая против "Кубани".

Первый тестовый матч на "Самара Арене" пройдет 28 апреля - "Крылья Советов" примут "Факел". В Самаре состоятся четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Коста-Рика - Сербия (17 июня), Дания- Австралия (21 июня), Уругвай - Россия (25 июня) и Сенегал - Колумбия (28 июня), а также встреча 1/8 финала (2 июля) и четвертьфинал (7 июля).