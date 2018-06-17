Власти Волгограда не станут усиливать меры безопасности из-за английских фанатов

Мэр Волгограда Андрей Косолапов заявил, что власти города не станут специально усиливать меры безопасности из-за приезда британских фанатов на матч сборной Англии против Туниса на чемпионате мира-2018. Встреча состоится завтра, 18 июня.

– Усилена безопасность не будет, – цитирует ТАСС Косолапова. – Мы тестировали безопасность во время финала Кубка России, рассчитали большое количество болельщиков и опробовали количество дружинников, казаков и полиции, которые на сто процентов справились со своими обязанностями. Опасными английские болельщики считаются только тогда, когда попадают в агрессивную среду, у нас же здесь праздник, они попадают в другую ауру. Думаю, здесь будут только улыбки, танцы и песни. А безопасность будет организована в обычном для подобного уровня мероприятий режиме.

Помимо матча Тунис – Англия, в Вогограде пройдут еще три встречи мирового первенства: Нигерия – Исландия (22 июня), Саудовская Аравия – Египет (25 июня) и Япония – Польша (28 июня).

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