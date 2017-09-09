Виталий Мутко: "Присутствие Инфантино на открытии "Лужников" придало событию особую значимость"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко отметил, что открытие Большой спортивной арены "Лужники" стало одним из самых важных событий, приуроченных к 870-летию Москвы. В субботу в реконструированных "Лужниках" стартовал тур главного трофея чемпионата мира-2018, который посетит более 50 стран. Президент России Владимир Путин и глава ФИФА Джанни Инфантино дали старт туру.

- Сегодня ввели еще один стадион - главную арену страны, где будет финал чемпионата мира, - цитирует ТАСС Мутко. - Это дает абсолютную уверенность в том, что турнир будет подготовлен и проведен на хорошем уровне. Присутствие президента страны и главы ФИФА придало церемонии особую значимость. Мы начинаем большую программу по продвижению чемпионата мира.

От всей души поздравляю москвичей с юбилеем города. Москва становится все более современной, спортивной. И сегодня одним из главным событий стало открытие нашего стадиона. Это здорово!