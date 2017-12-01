Виталий Мутко: "Никто не предугадает, какие соперники нужны сборной России"

Председатель оргкомитета "Россия-2018", президент РФС Виталий Мутко в преддверии жеребьевки чемпионата мира 2018 года, которая состоится 1 декабря в Москве, отметил, что на турнире не будет случайных команд. По его словам, нет смысла желать ту или иную команду в соперники сборной России на турнире.

- Как президент РФС прикинули для себя желательную и нежелательную группу для сборной России?

- Я думал на эту тему, но загадывать что-то бесполезно, - цитирует ТАСС Мутко. - Никто не предугадает, какой соперник нам нужен.

- Из второй корзины все хотят Перу и не хотят Испанию.

- Это бабушка надвое сказала. Из 32 команд случайных здесь практически нет. Мы говорим, что не хватает итальянцев, чилийцев. А разве шведов назовешь случайной командой? На чемпионате Европы мы сыграли вничью с англичанами, которые были фаворитами группы, а потом проиграли словакам и валлийцам. Поэтому не вижу смысла желать чего-то перед жеребьевкой.

Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону.