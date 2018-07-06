Виталий Фридзон: "После победы над Испанией сборная России почувствовала "вкус крови" и может пройти в полуфинал"

Капитан сборной России по баскетболу Виталий Фридзон верит, что Россия может обыграть Хорватию в 1/4 финала чемпионата мира-2018​. По его мнению, трибуны должны помочь российской команде.

– Следите за чемпионатом мира по футболу?

– Да, конечно, – цитируют "Известия" Фридзона. – Это настоящий праздник, который подкрепляется выступлением наших ребят. В сборной играет много моих знакомых, поэтому я очень рад за них. Они выдержали серьезный натиск со стороны общественности перед стартом турнира и показали выдающийся результат. В матче с Испанией они выдали высочайшую самоотдачу, продержались 120 минут против лучших игроков мира. Просто красавцы.

– На ваш взгляд, реально обыграть сборную Хорватии?

– Вполне реально. Думаю, после победы над Испанией ребята почувствовали "вкус крови" и могут пройти в полуфинал. У хорватов хорошая команда. Но они тоже провели тяжелый матч с Данией и выиграли только по пенальти. Мы будем в одинаковых условиях с точки зрения физического состояния, но у нас будет небольшое преимущество за счет сумасшедшей поддержки трибун. В Сочи суперстадион, и ребята получат колоссальную поддержку.

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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